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Trump, Nevruz mesajında İran’a yüklendi

ABD Başkanı Donald Trump, Nevruz mesajında İran’a yüklendi.

Trump, Nevruz mesajında İrana yüklendi

20 Mart 2018 13:16

ABD Başkanı Donald Trump, baharın müjdecisi kabul edilen Nevruz ile ilgili açıklamasında, İran’a eleştirilerde bulunarak, "Nevruz’un kökeni İran’a dayanmaktadır. Bugün İran halkı bir başka meydan okumayla karşı karşıyadır: Halka hizmet yerine kendilerine hizmet eden yöneticiler. Bundan 25 asır önce Darius, Tanrı'dan İran’ı üç şeye karşı korumasını istedi: Düşman orduları, kuraklık ve yalancılık. Bugün İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) üçünü de temsil ediyor" dedi.

İran Devrim Muhafızları'nı eleştiren Trump, İran’ın ekonomisinde yolsuzluk ve kötü yönetim şekli olduğunu ifade etti. İran’da gençler arasındaki yüksek işsizlik oranına da vurgu yapan Trump, “İranlı bir aile bugün 10 yıl öncesine göre yüzde 15 daha fakir” dedi.  

 

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