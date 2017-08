Trump, New York'a gelmeden protesto gösterileri başladı

ABD Başkanı Donald Trump’ın New York’a gerçekleştireceği ziyaret öncesi New Yorklular sokaklara döküldü. Trump’ın New York’a gelmemesini isteyen vatandaşlar Trump karşıtı sloganlar attı. Birlik mesajları veren protestolar zaman zaman polisle tartıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'un New York'ta kalacağı süre içerisinde bazı güzergahların kapatılacağı açıklandı. New York polisi, Trump Tower etrafında olağanüstü güvenlik önlemleri alırken, Trump Tower'a yakın cadde ve sokakların araç trafiğine kapatılacağı ve sadece yayaların geçişlerine müsaade edileceği belirtildi.

Hasan Çelik