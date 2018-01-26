ABD Başkanı Donald Trump, İsviçre’nin Davos şehrinde düzenlenen Ekonomik Forum’da konuştu. Trump, “'Önce Amerika', Amerika yalnız demek değildir. Artık işinizi ve yatırımınızı ABD'ye getirmek için mükemmel bir zaman. İşletmelerimizi ve işçilerimizi serbest bırakıyoruz. Daha önce hiç olmadığı kadar büyüyebiliriz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, TIME Dergisi, ABD’nin durumunu son sayısının kapağına taşıdı. Dergi kapağında, ABD’yi temsil eden büyük bir beyaz kıta ve üzerinde Amerikan bayrağı yer alıyordu. Altında da “America alone” yani "Amerika tek başına" başlığı kullanılmıştı. TIME Dergisi bununla “Önce Amerika” sloganıyla Amerika’nın ekonomisi ve çalışanlarını öne çıkartan politikaların ülkeyi yalnızlaştırdığına dikkat çekmişti. Trump’tan ise cevap gecikmedi. Trump, “'Önce Amerika', Amerika yalnız demek değildir. Artık işinizi ve yatırımınızı ABD'ye getirmek için mükemmel bir zaman. İşletmelerimizi ve işçilerimizi serbest bırakıyoruz. Daha önce hiç olmadığı kadar büyüyebiliriz, yatırımlarınızı ABD’ye yapın” şeklinde açıklamalarda bulundu.