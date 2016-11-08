ABD’de 45’inci Başkanı seçmek için sandık başına giden seçmen, aylar süren seçim kampanyalarının ardından Demokratların Başkan adayı Hillary Clinton ile Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump arasında karar verecek. Oy verme işlemi devam ederken, Donald Trump, New York’ta sandık başına giderek oyunu kullandı. Oy kullanma noktasına eşi ile gelen Trump, oyunu kullanmasının ardından oy kullanma noktasındaki çocuklarla şakalaştı.

Seçimler kapsamında oyunu ilk kullanan Demokratların Başkan Adayı Hillary Clinton olmuştu.