Trump, Perşembe günü kaldırdığı fil av yasağını Cuma günü iptal etti



ABD Balık ve Yaban Hayatı idaresi, 2014 yılında türlerin korunmasına yardımcı olacağı düşüncesiyle Zimbabwe ve Zambiya’da fil avcılığı ve av hatıralarının ülkeye getirilmesine konan yasağı Perşembe günü Trump’ın emriyle kaldırdı.

ABD’nin yok olma tehlikesi bulunan türleri koruma kanunundaki listeye Afrika Fillerinin de eklenmesi sebebiyle yalnızca federal yetkililerin, türlerin yaygınlaşmasına faydalı olmasına karar vermesi durumunda Fillerin avlanacağı ve ithal edilebileceği belirtti.

Fakat Balık ve Yaban Hayat İdaresi derhal hayvan hakları ve çevreciler, aktivistler ve önde gelen muhafazakarların büyük tepkisiyle karşılaşması üzerine Başkan Trump kararını hemen değiştirmek zorunda kaldı.

Ancak Beyaz Saray Basın sekreteri Sarah Huckabee bu kararın iptalinden haberi olmaması sebebiyle Başkan’ın iptal edilen Fillerin avlanması ve av hatırlarının ülkeye getirilmesini savunmak zorunda kaldı.