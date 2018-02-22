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Trump, silahlı saldırının yapıldığı lisenin öğrencileriyle bir araya geldi

ABD Başkanı Trump, Florida'da silahlı saldırının yapıldığı lisenin öğrencileriyle Beyaz Saray’da bir araya geldi.

Trump, silahlı saldırının yapıldığı lisenin öğrencileriyle bir araya geldi

22 Şubat 2018 09:53

ABD Başkanı Donald Trump, Florida eyaletinin Parkland şehrinde 14 Şubat günü gerçekleştirilen silahlı saldırıyla 17 kişinin hayatını kayıp ettiği Marjory Stoneman Douglas Lisesine okulunun idareci ve öğrencilerini Beyaz Saray’da kabul etti. Yaşananlarla ilgili yetkililerden bilgi alan Trump, silahlanma konusunda görüşmelerin yapıldığı belirtti.

Çocuklarını Florida’daki okul saldırısında kaybeden aileler Beyaz Saray’daki toplantıya katılarak Başkan Trump ve Başkan yardımcısı Mike Pence’e, siyaseti bir kenara bırakıp Amerikan’da okul çocuklarını silahla şiddet felâketinden koruma çağrısında bulunarak sorunun çözülmesini istedi. Başkan Trump, ailelere okulların arka planda kontrolleri konusunda çok güçlü olacakları sözünü verdi. Trump ailelere, “Daha başka şeyler yapacağız, Amerika’da okullarda kimse kendini güvensiz hissetmemeli, okullar güvence altına alınacak” dedi.
ABD Eğitim Bakanı Betsy DeVos ve Başkan Yardımcısı Mike Pence de Trump’ın öğrencilerle bir araya geldiği toplantıya katılarak, silahlanmayla ilgili önemli çalışmaların olduğunu duyurdu. Mike Pence, 50 eyalettin valilerinin önümüzdeki hafta silah konusuyla ilgili çözümler üzerinde görüşmek üzere Beyaz Saray'a davet edildiklerini söyledi. 

 

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