Trump, açıklamasında, “Radikal İslamcı teröristleri ABD dışında tutmak için yeni tedbirler hazırlıyorum ve bunu ülkemi ve halkımı sevdiğim için yapıyorum" dedi. Trump, Suriyeli mültecilerin ABD’ye girişini yasakladığını ve ABD’nin yıllık kabul edeceği mülteci sayısını 110 binden 50 bine düşürdüğünü bildirdi. Öte yandan, 7 Müslüman ülkeden ABD’ye gelen ziyaretçilerin 3 ay boyunca ülkeye girişi durduruldu. Bu ülkelerin Irak, Libya, Suriye, İran, Sudan, Somali ve Yemen olduğu bildirildi.

Muhammed Mollaoğlu

