Trump: 'Tarihin defalarca gösterdiği gibi düşmanlar bir gün dost olabilir'

ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, iki ülke arasında Singapur’da gerçekleşen tarihi zirvenin ardından basının karşısına çıktı. Konferansta konuşma yapan Donald Trump, gerçekleşen zirvenin dünya için çok önemli olduğunu söyleyerek, ABD ve Kuzey Kore’nin ortak bir bildirgeye imza attığını ifade etti. Tarihi zirvenin gerçeklemesine katkıda bulundukları için Singapur, Güney Kore, Japonya ve Çin’e teşekkür eden Trump, “En büyük teşekkürü de ciddi bir değişikliğin yapılabileceğini kanıtlamış olmasından dolayı Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un’a ediyorum.

Kim ile gerçekleştirdiğimiz görüşme, dolaysız, dürüst ve verimliydi” ifadelerini kullandı.

Çok zor koşullar altında çok iyi bir zirve gerçekleştirdiklerini ifade eden Trump, “Yeni bir tarih yazmaya hazırlandık ve iki ülke arasında yeni bir sayfa açmaya hazırız” ifadelerini kullandı.

Kore adasında tarih boyunca yaşanan kanlı çatışmalara değinen Trump, “Bu savaşlarda sayısız insan hayatını kaybetti, bunların arasında 10 binlerce cesur ABD’li de var” dedi.

“Tarihin defalarca gösterdiği gibi düşmanlar bir gün dost olabilir”

Bu günlerin artık geride bırakılması gerektiğini belirten Trump, “Şimdi ise bu savaşın bitebileceğine dair umutlarımız var ve çok yakında bitecek. Geçmişte yaşananlar gelecekte olanları belirlemek zorunda değil. Dün yaşanan çatışmalar yarın meydana gelecek bir savaşı oluşturmak zorunda değil. Tarihin defalarca gösterdiği gibi düşman bir gün dost olabilir” şeklinde konuştu.

Kuzey Kore’nin nükleerden vazgeçmesi halinde başaramayacağı şey olmadığını söyleyen Trump, bunun gerçekleşmesi halinde ülkenin her anlamda dünya ile bütünleşeceğini belirtti.

"Herkes savaş başlatabilir, ama en cesur olanlar barışı inşa eder”

Kuzey Kore ile ABD arasında imzalanan ortak bildirge ile Kim Jong-un'un nükleerden tamamen vazgeçtiğini onayladığını belirten Trump, Kuzey Kore liderinin nükleer tesislerini imha etmeye başladığını ifade etti. Bu meselenin çok önceden çözüme kavuşturulması gerektiğini vurgulayan ve Kuzey Kore Lideri’nin halkı için harika bir gelecek oluşturma şansı yakaladığını ifade eden Trump, "Herkes savaş başlatabilir, ama en cesur olanlar barışı inşa eder” şeklinde konuştu.

Kuzey Kore ile Güney Kore’nin pek çok ortak noktaya sahip olduğunu vurgulayan Trump, "Biz bütün Korelilerin, uyum içerisinde, bir arada yaşayacağı bir gelecek düşlüyoruz” dedi.