Diğer
Kategoriler

Trump: Trans bireyler ABD ordusuna kabul edilmeyecek

ABD Başkanı Donald Trump, “ABD hükümetinin trans bireyleri ABD ordusuna kabul etmeyeceğini ve ordunun hiçbir kademesinde görev yapmalarına izin verilmeyeceğini bilgilerinize sunuyorum” dedi.

Trump: Trans bireyler ABD ordusuna kabul edilmeyecek

26 Temmuz 2017 18:28

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada trans bireylerin orduda hizmet vermesine ilişkin generallere ve askeri uzmanlara danıştığını belirterek “ABD hükümetinin trans bireyleri ABD ordusuna kabul etmeyeceğini ve ordunun hiçbir kademesinde görev yapmalarına izin verilmeyeceğini bilgilerinize sunuyorum” dedi. Trump, Ordu, trans bireylerin neden olacağı muazzam tıbbi masraflarının yükünü üstlenemez” ifadelerini kullandı.
Obama yönetimi, geçtiğimiz yıl trans bireylerin orduda hizmet vermesine ilişkin karar almıştı. Ancak ABD Savunma Bakanı James Mattis, Obama yönetiminin aldığı bu kararı 6 aylığına ertelemişti.
 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 32°C

  • Ankara

    Ankara 38°C

  • İzmir

    İzmir 31°C

  • Bursa

    Bursa 35°C

  • Trabzon

    Trabzon 32°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!