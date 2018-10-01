Trump: 'USMCA, tüm zamanların en modern anlaşması'

ABD, Kanada ve Meksika, bir yıl süren müzakerelerin ardından Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması NAFTA'nın yerini alacak yeni serbest ticaret anlaşmasını imzalandı. ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da basın mensuplarına yeni anlaşma olan USMCA'ya ilişkin açıklamalarda bulundu. Bugünün ABD ve dünya için gerçek tarihi haberler getiren güzel bir gün olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Trump, Kanada ve Meksika ile müzakerelerin başarıyla tamamladığını ifade etti. Yeni anlaşmayı adalet ve karşılıklılık ilkesine dayalı olarak görüştüklerini ifade eden Trump, NAFTA'nın bugüne kadar yapılmış en kötü ticaret anlaşması olabileceğini söyledi.

Bugüne kadar işçiler için en gelişmiş korumaları içeren USMCA'nın tüm zamanların en modern, güncel ve dengeli ticaret anlaşması olduğunu ifade eden Trump, anlaşmanın ABD'li çiftçilerin Meksika ve Kanada'ya buğday, kümes hayvanları, yumurta ve süt ürünleri ihraç etmelerine yardımcı olacağını belirtti.

ABD Başkanı Trump, USMCA'daki çalışmalarından ötürü Amerika Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Robert Lighthizer'a ve diğer üst düzey yetkililere teşekkür etti. ABD Başkanı Donald Trump, 24 yıldır yürürlükte olan NAFTA'nın adil olmadığını ifade ederek değiştirilmesini istiyordu. ABD-Meksika-Kanada Anlaşması (USMCA), 25 yıllık Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'nı (NAFTA) güncellenmesi ve yenilenmesi anlamına geliyor.