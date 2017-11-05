Trump ve Abe golf oynadı, eşleri inci alışverişi yaptı

ABD Başkanı Donald Trump, 13 günlük Asya ziyaretinin ilk durağı olan Japonya’ya geldi. Japonya’daki temaslarında Kuzey Kore krizini ele alması beklenen Trump’a ziyaretinde eşi Melania Trump eşlik ediyor. Trump başkent Tokyo’da Japonya Başbakanı Shinzo Abe ile golf oynarken, first lady Melania Trump ise Shinzo Abe’nin eşi Akie Abe ile bir araya geldi. Trump ve Abe, başkent Tokyo’da ilk kültür incilerini kadınlarla tanıştıran Kokichi Mikimoto’nun amiral gemisi olarak kabul edilen Ginza mağazasını ziyaret etti.

Akie Abe, ABD ziyareti sırasında bir araya geldiği Melanie Trump’a inci küpe hediye etmişti. 1983 yılında kurulan Mikimoto, dünyada ilk kültür incilerini kadınlarla tanıştırdı. Kokichi Mikimoto tarafından 1912 yılında bulunan inci aşısı ile çok daha güzel inciler oluşturuldu. Mikimoto, Marilyn Monroe, Monaco Prensesi, Grace Kraliyet ailesinin vazgeçilmez incileri oldu. Japonya’da 1885 yılında doğan Mikimoto, bir makarna restoranının sahibinin oğlu. Serüvene istiridye yetiştirmekle başlayan Mikimoto, inci üretimi üzerine deneyler yaptı. Mikimoto, ilk başlarda başarısız olsa da tutkusundan vazgeçmedi. Mikimoto ilk butiğini 1899 yılında Japonya’nın en şık alışveriş bölgesi olarak kabul edilen Ginza’da açtı. Zamanla başarısını arttıran Mikimoto, Paris, Londra gibi modanın kalbi olan kentlerden de yoğun talep aldı.