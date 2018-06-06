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Trump ve Kim Jong-Un zirvesinin yeri belli oldu

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un, Singapur’un Sentosa Adası'ndaki Capella Oteli’nde görüşecekler.

Trump ve Kim Jong-Un zirvesinin yeri belli oldu

06 Haziran 2018 12:22

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders tarafından yapılan açıklamada, 12 Haziran’da gerçekleşecek olan tarihi zirve Singapur’un güneyindeki Sentosa Adası'nda gerçekleşecek. Donald Trump yaptığı basın toplantısında, Oval Ofis’te zirve için çok çalıştıklarını “Her şeyin iyi gittiğini” söyledi. “Yolculuk öncesi birçok ilişki kuruluyor ve birçok görüşme yapılıyor” diyen Trump, zirveye Kuzey Korelilerle birlikte hazırlandıklarına işaret etti.

Sentosa Adası'nın seçilmesine ana karadan uzakta bulunması nedeniyle güvenliğin kolaylıkla sağlanabileceği gerekçe gösteriliyor. Adaya bir teleferik, yaya geçidi ve araç tüneli ile erişim sağlanabiliyor.  

 

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