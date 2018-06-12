Trump ve Kim, Singapur'da görüştü

Singapur'un tatil yöresi Sentosa Adası'ndaki zirve alanına ilk önce Quebec’teki çekişmeli G7 zirvesinden ABD Başkanı Donald Trump, ardından da Kuzey Kore lideri Kim Jong Un geldi. Görüşmelerin resmen başlamasıyla ABD ve Kuzey Kore arasında yeni bir dönem başlamış oldu.

Zirveden önce saatler, Trump temkinli iyimserlik mesajları dikkat çekti. Trump : “Personel ve temsilciler arasındaki toplantılar iyi ve hızlı gidiyor ... ama sonuçta, bu önemli değil. Hepimiz yakında gerçek bir anlaşma olsun ya da olmasın her şey geçmişin aksine, olabilir!” dedi.

İkinci bir tweetde ise Trump kendini eleştirenlere karşı Kim ile buluşma kararını savundu. Trump; “Rehinelerimiz, testlerimiz, araştırmalarımız ve tüm füzelerimiz durdu. Başından beri beni yanlış yönlendiren bu uzmanların, söyleyecekleri başka bir şeyleri yok! Biz iyi olacağız!” şeklinde yazdı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ülkesinin ve Kuzey Kore’nin liderleri arasında ilk kez yapılan toplantıya ilişkin umutlar konusunda iyimser olmakla birlikte, Kim’in nükleer silahsızlanma isteğiyle ilgili samimi olup olmadığını görmeye devam edeceğini belirten bir uyarı notu yayınladı. Pompeo, “İki tarafın yetkilileri, eski düşmanların zirvesine zemin hazırlamak için son dakika görüşmeleri yaptılar. Bu olay, savaş korkularını arttıran hakaret ve tehditler savunduktan hemen aylar sonra neredeyse düşünülemez bir olaydı” ifadelerine yer verdi.