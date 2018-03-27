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Trump ve Macron görüştü

ABD Başkanı Trump ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron görüştü. Trump'ın, Suriye konusunda Türkiye ile ilişkilerin desteklenmesi gerektiğini vurguladığı öğrenildi.

Trump ve Macron görüştü

27 Mart 2018 18:49
 

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