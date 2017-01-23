ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, liderler arasındaki görüşmenin samimi geçtiği bildirildi. İsrail Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, Netanyahu’nun Şubat ayında Washington’a davet edildiği aktarıldı. Netanyahu’nun bölgede barış ve güvenliğin arttırılması için ortak bir vizyon oluşturulması amacıyla Trump ile yakın işbirliği içinde olmak istediği aktarıldı. Öte yandan, iki tarafın İran’da olan nükleer anlaşmayı, Filistinlilerle barış sürecini ve diğer konuları ele aldığı belirtildi.