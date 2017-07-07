Trump ve Putin ilk kez bir araya geldi

Almanya’nın ikinci büyük şehri Hamburg’da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi devam ediyor. Zirve kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ilk kez yüz yüze görüşme gerçekleştirdi. Putin, “Sizinle bir araya gelmek onur verici” diyen Trump’a, “Sizinle tanıştığım için çok memnunum” sözleriyle karşılık verdi.

Liderler, ABD seçimleriyle ilgili iddialarda dahil olmak üzere bazı krizler nedeniyle hasar gören ülke ilişkilerini onarmayı istediklerini ifade etti. Trump, "Çok iyi görüşmeler yaptık, görüşmelere devam edeceğiz, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ve herkesi ilgilendiren birçok olumlu şeyin gerçekleşmesini sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi.

"Sizinle telefonda birkaç kez görüştük. Bir telefon görüşmesi asla yeterli değildir" diyerek, “Sizinle birebir tanışmaktan dolayı çok memnunum” şeklinde konuşan Putin ise, toplantının iyi sonuçlar ortaya koyması yönünde beklentileri olduğunu belirtti.

ABD ve Rusya Suriye’de ateşkes konusunda anlaşmaya vardı

ABD bir yetkili tarafından yapılan açıklamada, Almanya’nın Hamburg kentinde G20 Liderler Zirvesi'nde ABD ve Rusya'nın 6 yıldır iç savaşın sürdüğü Suriye'nin güneybatısında ateşkes için anlaşmaya vardığı belirtildi. Açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’un basın toplantısında anlaşma ile ilgili ayrıntılı bilgi vereceğinin beklendiği ifade edildi. Ateşkesin 9 Temmuz'da yürürlüğe gireceği belirtildi.





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