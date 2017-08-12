Trump, Venezuela'yı askeri operasyonla tehdit etti

ABD Başkanı Donald Trump Venezuela'nın siyasi krizine askeri müdahale tehdidinde bulunmasını Venezuela çılgınlık olarak niteledi.

Venezuela’da yeni kurucu meclisin muhalefetin kontrolündeki kongrenin yetkisini elinden almasından sonra hükumet karşıtı bir grubun bir askeri üsten silah çalması üzerine ülkede karışıklık daha da arttı.

Washington, ülkedeki muhalefeti bastırma teşebbüsü üzerine Başkan Nicolas Maduro ve müttefiklerini diktatör olarak niteleyip yaptırımlar uygulamaya başladı. Bunun üzerine Venezuela ABD’yi emperyalist saldırgan olmakla suçladı.

ABD Devlet Başkanı Trump, gazetecilerin sorularına verdiği cevaplarda, insanların acı çektiklerini ve hayatlarını kaybettiklerine vurgu yaparak ABD’nin Venezuela için askeri müdahale dahil bir çok seçenekleri bulunduğunu söyledi.

Trump’ın açıklamaları Karakas’ı şoke etmiş görünürken Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino bu tehdidi delilik hareketi olarak niteledi.

Beyaz Saray yaptığı açıklamada, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun Cuma günü Trump’la bir telefon konuşması isteğinin geri çevrildiğini, ülkede demokrasinin yeniden tesis edilmesi halinde Trump’un memnuniyetle Venezuella Devlet başkanı ile görüşeceği belirtildi.

Venezuela yetkilileri uzun süredir ABD’li yetkililerin ülkeyi işgal planları yaptığını iddia ettikleri kaydedildi.

Pentagon ABD ordusunun Amerikan vatandaşlarını ve milli menfaatlerini korumaya hazır olduklarını ancak Karacas’ın ABD’nin işgal planları yaptığı iddialarının asılsız olduğunu söyledi.

