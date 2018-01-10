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Trump, WEF toplantılarına katılacak

İsviçre'nin Davos kasabasında her yıl düzenlenen Dünya Ekonomik Forum (WEF) toplantılarına ABD Devlet Başkanı Donald Trump'ın katılmasının beklendiği bildirildi.

Trump, WEF toplantılarına katılacak

10 Ocak 2018 14:40

Hükümet sözcüsü Sarah Sanders, Davos zirvesine katılması öngörülen ABD Başkanı Trump'ın heyetinde önemli bakanların da eşlik edeceğini duyurdu. ABD'den Başkan düzeyinde en son 2000 yılında dönemin ABD Başkanı Bill Clinton katılmıştı.

Bu yıl 48.'si düzenlenecek olan Dünya Ekonomik Forum toplantıları 23-26 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek olan ekonomi zirvesine dünyanın farklı ülkelerinden 60'a yakın devlet ve hükümet başkanının katılması bekleniyor. Yüzden fazla ülkeden iş adamlarının katılacağı zirvede 400'ün üzerinde planlanan konferans düzenlenecek.

Dünya Ekonomik Forum toplantısının bu yılki ana konusunun "Bölünmüş bir dünyada ortak bir gelecek" başlığı altında yapılacağını açıklayan WEF Kurucu Başkanı Klaus Schwab dünya üzerinde artan popülizme dikkat çekerek, küreselleşmenin elitlerden oluşan küçük bir grubun değil, dünyadaki çoğunluğun yararına işlemesi gerektiğini vurguladı. "Karmaşık küresel sorunlara getirilecek basit çözümlerin iflas etmeye mahkumdur" diyen Schwab, sadece popülist çözüm yollarına itibar edilemeyeceğini ifade etti.

Trump'ın İsviçre seyahatiyle ilgili resmi açıklamanın ise ilerleyen günlerde yapılması bekleniyor. 

 

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