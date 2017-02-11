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Trump, yeni bir seyahat yasağı çıkarmayı düşünüyor

Temyiz mahkemesinin, ABD Başkanı Donald Trump'ın 7 müslüman ülkeyi kapsayan seyahat yasağını iptal etmesinin ardından, Trump, seyahat yasağıyla ilgili yeni önlemler getirmeyi düşünüyor.

Trump, yeni bir seyahat yasağı çıkarmayı düşünüyor

11 Şubat 2017 16:15

Trump, yeni güvenlik önlemleri alacaklarını ve alınacak kararların önümüzdeki günlerde yayınlanabileceğini bildirdi. Trump, "Pazartesi günü yeni bir emir vermek dahil birçok alternatifimiz var" dedi. 

Muhammed Mollaoğlu
 

Etiketler: seyahat yasağı, Trump


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