Trump, yeni güvenlik önlemleri alacaklarını ve alınacak kararların önümüzdeki günlerde yayınlanabileceğini bildirdi. Trump, "Pazartesi günü yeni bir emir vermek dahil birçok alternatifimiz var" dedi.
Muhammed Mollaoğlu
Trump, yeni güvenlik önlemleri alacaklarını ve alınacak kararların önümüzdeki günlerde yayınlanabileceğini bildirdi. Trump, "Pazartesi günü yeni bir emir vermek dahil birçok alternatifimiz var" dedi.
Muhammed Mollaoğlu
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Etiketler: seyahat yasağı, Trump