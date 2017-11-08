Trump ziyareti Güney Kore'yi böldü

Asya turu kapsamında Güney Kore’ye ziyaret gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore ziyaretinin son gününde protesto edildi. Seul'de bulunan Ulusal Meclisin önünde Trump karşıtı ve yanlısı iki grup arasında çatışma yaşandı. Liberal ve muhafazakar gruplardan 8 bin 600 kişi Trump’ın açıklama yapmasından bir saat önce meclis yakınlarında toplandı. Meclis binasının yakınında polisten duvar ören 18 bin Güney Kore polisi, araçlarla birlikte güvenliği sağladı.

Trump karşıtı göstericiler “Savaş yok” ve “Trump yok” şeklinde sloganlar atarak barışı yok ettiği ve insanlar arasında ırk ayrımcılığı yaptığı gerekçesiyle Trump’ı kınadı. Trump yanlısı göstericiler ise "Biz Trump'ı seviyoruz" şeklinde sloganlar atarak Güney Kore - Amerika ittifakının iyileştirilmesi çağrısında bulundu.

Öte yandan, karşıt grupların çatışması esansında göstericiler aldıkları darbe sonucu bilincini yitirdi.

Duygu Gerboğa