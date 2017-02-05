ABD'deki temyiz mahkemesi Başkan Trump'un 7 ülkeye vize yasağının sürmesi talebini reddettiğini açıkladı.
Ayrıntılar geliyor...
ABD'deki temyiz mahkemesi Başkan Trump'un 7 ülkeye vize yasağının sürmesi talebini reddettiğini açıkladı.
Ayrıntılar geliyor...
Yahudi asıllı ABD'li ünlü komedyen Sarah Silverman, ABD Başkanı Trump’ı devirmesi için orduya darbe çağrısında bulundu. Sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden "Uyan ve…
Seçim kampayası süresince İsrail’in koşulsuz destek vereceğini açıklayan ABD Başkanı Donald Trump, Tel Aviv’e ilk uyarısını yaptı.
Bazı kesimler tarafından Trump'ın İslam dünyası için umut olacağı düşünülse de unutulmaması gereken bir şey var. Trump bir işadamı ve kazandığı olmayan bir şeye tamam…
ABD Başkanı Donald Trump’ın göçmen yasağına Barack Obama’dan da tepki geldi. Obama: “İnançları veya dinleri sebebiyle bireyleri ayrımcılığa tabi tutma fikrine kesinlikle…
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