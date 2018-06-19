Trump’a kendi partisinden tepki

ABD İç Güvenlik Bakanlığının, ABD-Meksika sınırından ülkeye giriş yapmak isteyen göçmenlerin tutulduğu tesislerden birini basın mensuplarına açması üzerine ortaya çıkan çocuklu ailelerinde kafesteki görüntüleri, Donald Trump’ın partisi olan Cumhuriyetçi parti üyelerinden de tepki aldı.

Parti üyeleri Massachusetts Valisi Charlie Baker’dan ve Maryland Valisi Larry Hogan, Trump’ın göçmen politikasını eleştirerek, Trump’ın göçmenlerin ülkeye girişini engellemek için göndereceği Milli Muhafızları görevlendirmeyeceklerini duyurdu.

Hogan, Nisan ve Mayıs ayında ABD'ye giren tüm kişilerin yasadışı olarak suçlanacağı ve çocukların ebeveynlerinden ayrılmasına yol açan ‘sıfır tolerans’ politikasını eleştirerek, “Çocukları ailelerinden ayırma politikasına son verilinceye kadar, Maryland eyaleti sınırda herhangi bir Ulusal Muhafız gücünü bulundurmayacak. Bu sabah itibarıyla helikopterimizin ve muhafız güçlerimizin New Meksiko'ya yerleştirildikleri yerden dönmeleri için emir verdim” dedi.

Trump yönetiminin göçmenlik politikası nedeniyle Nisan ve Mayıs aylarında altı haftalık bir dönemde yaklaşık 2 bin çocuk ailelerinden ayrılmıştı.

Hasan Çelik

