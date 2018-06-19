Diğer
Kategoriler

Trump’a kendi partisinden tepki

ABD Başkanı Donald Trump’ın göçmenlik politikasına kendi partisinden de tepkiler gelmeye devam ediyor.

Trumpa kendi partisinden tepki

19 Haziran 2018 21:11

 ABD İç Güvenlik Bakanlığının, ABD-Meksika sınırından ülkeye giriş yapmak isteyen göçmenlerin tutulduğu tesislerden birini basın mensuplarına açması üzerine ortaya çıkan çocuklu ailelerinde kafesteki görüntüleri, Donald Trump’ın partisi olan Cumhuriyetçi parti üyelerinden de tepki aldı.

Parti üyeleri Massachusetts Valisi Charlie Baker’dan ve Maryland Valisi Larry Hogan, Trump’ın göçmen politikasını eleştirerek, Trump’ın göçmenlerin ülkeye girişini engellemek için göndereceği Milli Muhafızları görevlendirmeyeceklerini duyurdu. 

Hogan, Nisan ve Mayıs ayında ABD'ye giren tüm kişilerin yasadışı olarak suçlanacağı ve çocukların ebeveynlerinden ayrılmasına yol açan ‘sıfır tolerans’ politikasını eleştirerek, “Çocukları ailelerinden ayırma politikasına son verilinceye kadar, Maryland eyaleti sınırda herhangi bir Ulusal Muhafız gücünü bulundurmayacak. Bu sabah itibarıyla helikopterimizin ve muhafız güçlerimizin New Meksiko'ya yerleştirildikleri yerden dönmeleri için emir verdim” dedi. 

Trump yönetiminin göçmenlik politikası nedeniyle Nisan ve Mayıs aylarında altı haftalık bir dönemde yaklaşık 2 bin çocuk ailelerinden ayrılmıştı.  

Hasan Çelik
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 30°C

  • Ankara

    Ankara 25°C

  • İzmir

    İzmir 29°C

  • Bursa

    Bursa 30°C

  • Trabzon

    Trabzon 25°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç