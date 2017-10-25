Trump’a, Rusya bayraklı protesto: 'Vatan haini'

ABD Başkanı Donald Trump, Ryan Clayton adında kravat ve takım elbiseli bir protestocu tarafından, Cumhuriyetçi senatör ve Senato çoğunluk lideri Mitch McConnell ile birlikte öğle yemeği için yürüyerek Capitol'a giderken Rus bayraklı protestoya uğradı. ABD Başkanı Donald Trump’a Rusya bayrağı atan protestocu Ryan Clayton'un, Trump'ın görevden alınmasını isteyen “Amerikalılar Alma Hareketi” adlı bir grubun üyesi olduğu açıklandı. Protestocunun, temmuz ayında Senato binasında Trump'ın damadı Jared Kushner'a da Rus bayrağı fırlattığı belirtildi.

Başkent Washington polisinin, gazetecilerin dahil giriş yapmakta zorlandığı binaya protestocunun nasıl girdiğini belirlemeye çalıştığı bildirildi.

Hasan Çelik