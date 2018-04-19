Diğer
Kategoriler

Trump’dan Abe görüşmesi sonrası açıklama: “İyi şeyler olacak”

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile yaptığı görüşmelerin ardından, “İyi şeyler olacak” açıklamasını yaptı.

Trumpdan Abe görüşmesi sonrası açıklama: “İyi şeyler olacak”

19 Nisan 2018 19:31

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, 3 günlük ABD ziyareti kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile Florida'da Mar-a-Lago Malikanesinde görüşmeler yaptı. Trump Twitter’dan görüşmelere ilişkin açıklamada bulundu. Trump, “Florida'dan yeni ayrılan Başbakan Abe ile mükemmel bir görüşme. Kuzey Kore, askeri ve ticari konular derinlemesine görüşüldü. İyi şeyler olacak” dedi.

Japonya Başbakanı Abe Trump ile yaptığı basın toplantısında, "Başkan Trump ile serbest, adil ve karşılıklı ticaret anlaşmaları için görüşmelere başlama konusunda anlaştık" ifadelerini kullanmıştı.  

Etiketler: Donald Trump

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 23°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç