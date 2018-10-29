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Trump'dan göçmenlere açık tehdit: 'Ordumuz sizi bekliyor'

Trump'dan göçmenlere açık tehdit: 'Ordumuz sizi bekliyor'
Trump'dan göçmenlere açık tehdit: 'Ordumuz sizi bekliyor'

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Amerika’dan ABD’ye doğru ilerleyen göçmenlere yönelik açık tehditte bulunarak, “Bu, ülkemizi işgal etmektir. Ordumuz sizi (sınırda) bekliyor” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Amerika'dan ABD'ye doğru yola çıkan göçmen kervanını durdurmak için tehditlerine devam ediyor. Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Güney sınırımıza doğru ilerleyen kervana, birçok çete üyesi ve kötü insan katılıyor. Lütfen geri dönün. Yasal süreçlerden geçmediğiniz sürece ABD'ye kabul edilmeyeceksiniz. Bu, ülkemizi işgal etmektir. Ordumuz sizi bekliyor” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce de Orta Amerika ülkelerini göçmen kervanını durdurmamaları halinde ABD sınırına asker göndermekle ve yardımları kesmekle tehdit etmişti. Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto, ABD'ye ulaşmak isteyen göçmenlere Meksika'da sığınma başvurusu yapmaları durumunda geçici çalışma izni, okul ve sağlık hizmetleri verilmesi teklifinde bulunmuştu.
 

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