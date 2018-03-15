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Trump’dan ilk açıklama: 'Görünen o ki, bunun ardında Ruslar vardı'

ABD Başkanı Donald Trump, eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızı Yulia'nın Rus yapımı sinir gazıyla zehirlenmesine ilişkin “Görünen o ki, bunun ardında Ruslar vardı” dedi.

Trumpdan ilk açıklama: Görünen o ki, bunun ardında Ruslar vardı

15 Mart 2018 19:29

ABD Başkanı Donald Trump, eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızı Yulia'nın İngiltere'nin Salisbury kentinde Rus yapımı sinir gazıyla zehirlenmesine ilişkin ilk kez açıklama yaptı. Trump, İrlanda Başbakanı Leo Varadkar ile Beyaz Saray’da yaptığı görüşmede eski Rus ajanının zehirlenmesine ilişkin “Görünen o ki, bunun ardında Ruslar vardı” dedi. Olayla ilgili İngiltere Başbakanı Theresa May ile iletişim halinde olduğunu belirten Trump, ABD’nin konuyu çok ciddiye aldığını ifade ederek olayın üzücü olduğunu söyledi. 

Öte yandan, ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya liderleri, Rus ajana ve kızına yönelik yapılan sinir gazı saldırısına ilişin ortak açıklama yaptı. Açıklamada, olaydan Rusya'nın sorumlu olması dışında inanılır bir alternatif açıklama daha bulunmadığı ifade edildi.  

 

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