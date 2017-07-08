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Trump’dan, insani yardım için 639 milyon dolarlık bağış vaadi

ABD Başkanı Donald Trump, Almanya’nın başkenti Hamburg’da düzenlenen G20 liderler zirvesinde insani yardım fonuna 639 milyon dolar bağış yapacağına ilişkin söz verdi.

Trumpdan, insani yardım için 639 milyon dolarlık bağış vaadi

08 Temmuz 2017 16:54

BM Dünya Gıda Programı (WFP) İcra Direktörü David Beasley, G20 Liderler zirvesinde dünyadaki gıda krizine ilişkin açıklama yaptı. 2. Dünya savaşından beri kötü bir insani krizle karşı karşıyayız” diyen Beasley, WFP’nin verilerine göre ek finansmanın dört ülkedeki acil gıda ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli olan miktarın yaklaşık üçte birini karşıladığını belirtti. Bu yıl dünyada yaklaşık 109 milyon insanın gıda kaynaklarına ihtiyaç duyduğunu belirten Beasley, “Eğer acil ihtiyacımız olan finansman yardımını alamazsak, önümüzdeki 4 ay içinde 400 bin ile 600 bin arasında çocuğun öleceğini tahmin ediyoruz” dedi.

Beasley’in açıklamasının ardından ABD Başkanı Donald Trump, insani yardım programına 639 milyon dolar bağışlayacağını açıkladı. Trump, bağışın 331 milyon dolarını Somali, Güney Sudan, Nijerya ve Yemen ülkelerinde açlık çeken insanlar için ayrılacağını belirtti. 

Etiketler: ABD, Trump


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