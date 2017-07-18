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Trump’dan Venezuela rejimine yaptırım tehdidi

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, “Maduro rejimi 30 Temmuz'da Kurucu Meclisi uygulamaya koyarsa, Birleşik Devletler, güçlü ve hızlı ekonomik önlemler alacak” dedi.

Trumpdan Venezuela rejimine yaptırım tehdidi

18 Temmuz 2017 12:42

ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray tarafından yayınlanan açıklamasında, “Dün Venezuelalı vatandaşlar, demokrasi,özgürlük ve hukukun üstünlüğünü savunduklarını tekrar açıkladı. Ancak güçlü ve cesur eylemleri, diktatör olma hayalindeki kötü bir lider tarafından göz ardı edilmeye devam ediliyor” dedi. “Amerika Birleşik Devletleri, Venezuela parçalanırken seyirci kalmayacak” şeklinde konuşan Trump, “Maduro rejimi 30 Temmuzda Kurucu Meclisi uygulamaya koyarsa, Birleşik Devletler, güçlü ve hızlı ekonomik önlemler alacak” şeklinde konuştu.

Öte yandan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Avrupa Birliği (AB) tarafından Kurucu Meclisin iptalinin istenmesine ilişkin “1809 yılında olduğumuzu ve bizim Avrupa imparatorluklarından emir aldığımızı sanıyorlar. Venezuela özgür bir ülkedir ve kimseden emir almaz” dedi.


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