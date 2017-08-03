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Trump’ın açıklamaları Türkleri umutlandırdı

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da iki Cumhuriyetçi senatörle birlikte, yasal göçmenliği sınırlandıran bir yasa teklifi açıklaması ülkede yasa dışı yaşayan Türkleri de umutlandırdığı belirtildi.

Trumpın açıklamaları Türkleri umutlandırdı

03 Ağustos 2017 17:06

Beyaz Saray’da düzenlenen etkinlikte yaptığı açıklamada da Trump, sözkonusu yasa teklifinin, Amerika’nın göçmenlik sisteminde yarım yüzyıldır yapılan en önemli değişikliği oluşturacağını söyledi. Trump, "Yasa, Yeşil Kart dağıtmada düşük vasıflıları kabul eden göçmenlik sisteminin yerine, nitelik sahibi kişilere öncelik veren bir sistemi getiriyor. Bu rekabetçi başvuru sürecinde, İngilizce konuşabilenler, kendilerini ve ailelerini mali açıdan destekleyebilenler ve ekonomimize katkı sağlayacak yetenekler sergileyenler öncelik kazanacak" diye konuşması Türkleri de umutlandırdı. Trump, yeni sistemin, göçmenlerin bir katkı sunmadan sadece refahtan yararlanmasının önüne geçeceğini, Amerikalı çalışanları ve vergi mükelleflerini koruyacağını savunduğu açıklamasında, ülkede yaşayan on bir milyon yasa dışı göçmeni de umutlandırdığı belirtildi.

Yetkililer, Amerika’da 60 binin üstünde yasa dışı göçmen olarak yaşayan Türk’ün olduğu açıklanmıştı.

Etiketler: Trump, türkler


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