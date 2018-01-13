Diğer
Kategoriler

Trump’ın akıl sağlığı yerinde bulundu

ABD Başkanı Donald Trump’ın yapılan muayene sonrasında akıl sağlığının ve genel durumunun iyi olduğu açıklandı.

Trumpın akıl sağlığı yerinde bulundu

13 Ocak 2018 09:34

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Beyaz Saray Doktoru Ronny Jackson yaptığı açıklamada, Trump’ın Walter Reed askeri hastanesinde ilk sağlık muayenesini gerçekleştirdikten sonra "son derece sağlıklı" olduğunu açıkladı.
Son piyasaya çıkan ve çok tartışılan kitapta öne sürülen iddiaların ve yazar tarafından zihinsel olarak uygun olmadığı şeklinde açıklamaların gerçeği yansıtmadığı açıklandı. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, incelemenin son derece iyi geçtiği ve Başkanın sağlık durumunun çok iyi olduğu ve bazı ayrıntıların ise Salı günü basın toplantısıyla açıklanacağı duyuruldu. 

Trump, hafta sonu Florida'ya hareket etmeden önce, ilk muayenesinin Maryland'deki askeri hastanenin sağlık tesislerinde yapıldığı ve yaklaşık üç saat sürdüğü açıklandı. Muayenede Trump'ın kan basıncı, kolesterolü, kan şekeri, kalp hızı ve ağırlığı ile ilgili testlerden spesifik sonuçlar verilmedi. Başkan Barack Obama'nın doktorluğunu da üstlenen ve 2006'da Beyaz Saray doktoru olan Jackson'ın, Salı günü ayrıntılı bir açıklama yapması ve sorulara cevap vermesi bekleniyor.

Öte yandan Beyaz Saray, Trump'ın psikiyatrik muayeneye tabi tutulmayacağını duyurdu. ABD Başkanı Trump'ın başkanlıkta ilk yılı hakkında akli dengesinin yerinde olmadığı ve ne konuştuğunu bilmediği Michael Wolff tarafından kaleme alınan "Ateş ve Öfke" adlı kitap ABD’de yayınlanarak tartışma başlatmıştı. 

Hasan Çelik

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 9°C

  • Ankara

    Ankara 7°C

  • İzmir

    İzmir 12°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç