ABD’de başkanlık seçiminin Donald Trump’ın zaferiyle sonuçlanması çeşitli soruları de beraberinde getirdi. Trump döneminde Türkiye-ABD ilişkilerinin nasıl seyredeceği merak edilirken, Trump’ın başdanışmanı Michael T. Flynn, The Hill gazetesinde "Müttefikimiz Türkiye krizde ve desteğimize ihtiyacı var" adlı bir makale kaleme aldı. Birçok Amerikalının Türkiye’nin bugünlerde ne yaptığını tam olarak bilmediğini söyleyerek makalesine başlayan Flynn, "Türkiye’nin ABD çıkarları için hayati öneme sahip olduğunu anlayarak başlayabiliriz. Türkiye, bölgedeki istikrar kaynağı olmasının yanı sıra Irak ve Suriye’de DEAŞ’a karşı gerçekten bizim en güçlü müttefikimiz. ABD’nin askeri operasyonlarına gerekli işbirliği sağlıyor. Ancak, Obama yönetimi, Erdoğan hükümetine mesafeli davranıyor" ifadelerini kullandı.

"Türkiye ile ABD arasındaki, öncelikli ihtilaf konusu eski başkan Bill Clinton’un ‘dostum dediği’ Pennsylvania’da oturan Fethullah Gülen" ifadelerini kullanan Flynn, "Gülen, kendini ılımlı olarak tanımlıyor ancak gerçekte radikal İslamcı. Gülen, askerlerini her türlü emirlerini yerine getirmek için beklemekle övüyor. Eğer gerçekten ılımlı olsaydı sürgünde olmazdı" dedi.

Flynn açıklamasını şu şekilde sürdürdü: "Gülen’in geniş küresel ağı, tehlikeli uyuyan terör ağlarının tanımına uygun işaretler içeriyor. Türkiye’nin bakış açısına göre, Washington Türkiye’nin Usama Bin Ladin’ine yataklık ediyor. Dış politikadaki önceliğimiz Türkiye’yi tanımak olmalı. Dünyayı, Türkiye’nin perspektifinden görmeliyiz. Eğer 11 Eylül saldırılarından sonra Usama Bin Ladin’in Türkiye’de vergi mükellefleri tarafından fonlanan 160 charter okulunu çalıştırırken güzel bir villada yaşadığını duysaydık ne yapardık? Gülen’e sığınak sağlamamalıyız. Bu krizde, gerçek dostlarımızın kimler olduğunu hatırlamak bizim için zorunlu."