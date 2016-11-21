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'Trump’ın Başkan olarak seçilmesi bir fırsat'

Eskişehir’e bir konferansa katılmak için gelen Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi Eş Başkanı Av. Günay Övünç, Türkiye-ABD ilişkilerinde Donald Trump’ın Başkan olarak seçilmesini ‘bir fırsat’ olarak değerlendirdi.

Trumpın Başkan olarak seçilmesi bir fırsat

21 Kasım 2016 11:39

İHA’ya açıklamalarda bulunan Av. Günay Övünç, önemli bir dönemin sona ermek üzere olabileceğine dikkat çekti. Övünç, “Bu da, Clinton ve Bush hanedanlarının özellikle Ortadoğu’yla ilgili başlattığı ılımlı İslam’ın Gülen teşkilatı üzerinden yapılması. Trump’la birlikte bu fikir ölebilir. Şu anda pek çok kişi, Trump’a Ortadoğu’daki Amerikan yaklaşımlarını tekrar anlatmaya, ikna etmeye gidiyor. Trump da, “Biz Afganistan’da neden varız?”, “Irak’ta, Afrika’da ne yapıyoruz?”, “Suriye’de bir şekilde Rusya egemen çıkıyor, ben İsrail’i tutarım ve iyi çalışan ülkeleri tutarım” diye düşünebilir. Türkiye de o iyi çalışan ülkelerden bir tanesidir” dedi.

"Türkiye’yle işbirlikleri böyle yarım yamalak gitmez"
Amerikan tarafından Türkiye’ye daha şeffaf, berrak planların gösterilmesinin önemli olduğunu aktaran Övünç, “Amerika’daki gazeteler, ‘Pentagon yaklaşımını değiştirmeyecek’ yazıyor. Ayrıca gazeteler, ‘Trump’ın en iyi arkadaşı istihbarat olacak, istihbaratı iyi dinlemesi gerekiyor’ da yazıyor. Ama Amerikan istihbaratında, ‘Ortadoğu’da ne yapılmalı’ konusunda ciddi bir tartışma var. Bir kısım, artık bu modeller uygulanamıyor, dışarıdan uygulanmamalı, kendi hallerine de bırakılmamalı ama o bölgelerde başarılı Türkiye gibi ülkeler zaten var. Bu ülkelerle işbirliği içinde bulunmak daha doğru yaklaşımında bulunuluyor. Bir de Amerikan istihbaratı, 30-40 sene ilerisine baktığında çok taraflı güçler olacağını görüyor. Çin, Rusya, Amerika, belki Avrupa Birliği gibi. Amerika’nın müttefikleri arasında Türkiye, Güney Kore, Japonya, Polonya bulunuyor. Onun için hem uzun vade düşünürsek, hem de Trump’u da kısa vadede düşünürsek iyi fırsatlar var. Özellikle Amerikan tarafından Türkiye’ye daha berrak, şeffaf planlar gösterilmesi önemli. Çünkü böyle yarım yamalak gitmez. Türkiye’yle işbirlikleri yarım bilgi vererek sürdürülemez” ifadelerini kullandı.

“Trump’ın, Putin’in, Erdoğan’ın ve Netanyahu’nun kişilikleri aynı”
Av. Övünç. Trump’ın kişiliğine de değinerek, şöyle devam etti:
“Trump’ın kişiliğine de gelince, Putin’e uygun, Erdoğan’a uygun, Netanyahu’ya uygun ‘direk olduğun gibi görünmek, göründüğün gibi olmak’ gibi bir tarafı var. Bütün bu kişilerin böyle bir tarafı var. Dolayısıyla liderler arasındaki ilişkiler için bu da önemli bir fırsat.”

Burak Tekin - Kadir Çetin


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