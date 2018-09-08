Trump’ın eski danışmanına hapis cezası

George Papadopulos, FBI'ın 2016 başkanlık seçimlerine Rusya'nın müdahale ettiği iddialarına yönelik başlattığı soruşturmada yalan söylediği gerekçesiyle Washington’da çıkarıldığı eyalet mahkemesinde 14 gün hapis cezasına çarptırıldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 2016 yılında seçim kampanyası döneminde danışmanlığını yapan George Papadopoulos, Trump’ın kampanya döneminde bazı üst düzey Rus yetkililer ile görüşmeler yaptığı, FBI'ya yalan söylediği ve yanlış bilgi verdiği gerekçesiyle Federal Yargıç Randy Moss tarafından 14 gün hapis cezasına ve bir yıllık denetimli serbest bırakma, ek olarak da kamuda 200 saat hizmet etmesine mahkum edildi. Ayrıca Papadopoulos, 9 bin 500 dolar para cezasına çarptırıldı.

Hasan Çelik

