Seçim kampanyası sırasında "Müslümanların ABD'ye alınmaması" gerektiği şeklindeki sözleri tepki toplayan Trump'ın "sıkı güvenlik uygulamaları"nı kastettiğini açıklamasının ardından Orta Doğu ve Afrika'dan 7 ülkeye vize enegeli getirecek olması gerginliği artırdı.

Suriye, Yemen, Irak, İran, Somali, Libya ve Sudan’dan gelen göçmen vizelerini engellemek için geçtiğimiz cuma günü çeşitli yönetici kararlarını imzalamayı planladığı bildirilen Trump'ın bu girişimi başta Irak olmak üzere karara muhatap olan ülkelerin tepkilerine neden olmuştu.

ASKIYA ALINDI

New York federal mahkemesi, 7 Müslüman ülkenin vatandaşlarının ABD'ye girişini yasaklayan başkanlık kararnamesini geçici süreyle askıya aldı.