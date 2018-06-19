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Trump’ın göçmenlik politikası ABD’yi ayağa kaldırdı

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin göçmenlik politikası ABD’yi ayağa kaldırdı. Bir kampta tutulan çocukların ses kayıtlarının yayınlanmasının ardından Trump’a tepkiler çığ gibi büyüyor.

Trumpın göçmenlik politikası ABDyi ayağa kaldırdı

19 Haziran 2018 17:26

ABD’de göçmenlerin tutulduğu bir tesislerde çocuklara yapılan kötü muamele ve ailelerinden ayrılan çocukların Anne, Baba diye ağlayarak çığlık atmaları, İspanyolca konuşan çocukların ses kayıtlarının yayınlanmasından sonra, insan hakları savunucusu dernek ve kuruluşları ayağa kaldırdı.Trump, yönetiminin son zamanlarda artan göçmen çocukları ailelerinden ayırma politikasına karşı yürütülen çalışmalara büyük tepki gösterdiler. 

Yurtiçi Güvenlik Bakanı Kirstjen Nielsen, ses kayıtlarını duymadığını ancak hükümetin gözaltına alınan çocukların insanca muamele gördüğünü söyledi. Hükümetin gözaltı merkezleri için yüksek standartlara sahip olduğunu ve çocuklara iyi bakıldığını söyleyerek, Kongre'nin yasalardaki boşlukları doldurmaları gerektiğini ve böylece çocuklar aileleri ile birlikte kalabilmesi gerektiğini vurguladı. 

ABD’de insan hakları savunucuları, ABD'de bir tutsakta ve gözaltı merkezlerinde tutulan çocukları ziyaret etmek için ve Trump yönetiminin üzerindeki baskıyı kırmak için ABD-Meksika sınırına yürüyecekleri duyuruldu. Teksas'ın McAllen kentinde, kafeslerde binlerce çocuğun bekletildiği ve bir kafes içersine yerleştirilen 20’şer kişilik çocukların çok kötü şartlarda tutulduğu belirtildi. 

ABD’de Mormon kilisesi, sınırdaki ailelerin çocuklarından ayrılmasının “derin bir sorun” olduğunu ve ulusal liderlerin şefkatli çözümler bulmalarını istedi. Cumhuriyetçi olan Massachusetts Valisi Charlie Baker, yönetimin “acımasız ve insanlık dışı” politikasını gerekçe göstererek, yardımda bulunmak için Meksika sınırına gönderdiği Milli Muhafız birliklerini geri çekeceğini açıkladı. 

Texas Valisi Ted Cruz, göçmen aileleri bir arada tutmaya yönelik acil durum mevzuatı getirdiğini duyurdu. Cruz, "Bütün Amerikalılar haberlerde gördüğümüz görüntülerden haklı olarak dehşete düşüyor, gözü yaşlı çocuklar anne ve babalarından uzaklaştılar. Bu acilen durmalı"şeklinde açıklamada bulundu. 

ABD Başkanı Donald Trump, göç politikasını kararlılıkla savundu ve Demokratları yanlış yapmakla suçladı. Trump,”ABD bir göçmen kampı olmayacak ve bir mülteci holding kuruluşu olmayacak" açıklamasında bulundu.
Öte yandan, ABD’nin First Lady’si Melania Trump, Beyaz Saray’ın uyguladığı, Meksika’dan ülkeye yasa dışı giriş yapan göçmen aileleri çocuklarından ayıran tartışmalı politikayı eleştirmişti. 

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeid Raad El Hüseyin de ABD’nin ülkeye kaçak yollarla giren göçmen aileleri çocuklarından ayırma politikasının vicdana aykırı olduğunu açıkladı  

Etiketler: Donald Trump

 

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