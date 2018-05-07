Trump'ın iadesini istediği isimde flaş gelişme

ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’den iadesini istediği ve terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istemiyle dava açılan ABD uyruklu papaz Andrew Craig Brunson'un yargılandığı davanın görülmesine öğleden sonra tanıkların dinlenmesi ile devam edildi. Tanık olarak dinlenen başka bir suçtan hükümlü Ali D., devamlı FETÖ’nün İzmir sorumlusu olan ve şuan firari olan Oğuzhan Türkkan’ın yanında olduğunu söyleyerek, "Türkkan ile Brunson birlikte baş başa görüştü. Normalde Oğuzhan Türkkan beni hiç yanından ayırmazdı. FETÖ’de en çok Ege Bölge Sorumlusu Bekir Baz bilinirdi. Daha sonra İzmir sorumlusu Oğuzhan Türkkan ve arkada görünmeyen ama yetkili olan Emrah Karagöz vardı. FETÖ’cü Emrah Karagöz yurt dışına kaçan ilk kişilerden. Brunson ile Karagöz’ün Gaziantep’te bir otelde buluştuğunu gördüm. FETÖ’ye en sadakati olan üyeler dinci olmayanlardı. Ancak sadakati sağlam olarak bildiklerim ilk kaçanlar oldu" ifadelerini kullandı.



Tanık Ali D., FETÖ’nün İzmir il sorumlusu Oğuzhan Türkkan’ın parayı finanse eden kişi olduğunu iddia ederek, "Brunson, Suriye'den gelen sığınmacılara maddi destek sağlıyordu. Parayı da bizzat Brunson'a, Türkkan veriyordu. Araya başkasını sokmazdı. 'Onların da Müslümanlara faydası oluyor' diye yardım yapılıyordu. Brunson, Enver Müslim ve Suruç Kaymakamı gizli bir şekilde görüştü. Müslim, örgüt içerisinde herkese söz geçiren biriydi. Suruç'ta büyük bir olayın gerçekleşeceği yönünde ihbarlar vardı. Suruç'ta söz sahibi olan birilerinin bunu engelleyeceği söyleniyordu" dedi.

Sanık Andrew Brunson ise, tanık Ali D.’yi tanımadığını belirterek, FETÖ mensupları Türkkan, Karagöz ve Baz ile görüşmediğini, Türkkan'dan para almadığını ileri sürdü.

Brunson'un FETÖ'nün sözde Ege imamı Bekir Baz ile bir kafeteryada görüştüklerini, bunları da sonradan emniyette teşhis ettiğini belirten tanık Güven D. ise, "Tuncelili olan 25 vatandaşın kilisede vaftiz olmalarının ardından yurt dışına gönderildiğini herkes biliyordu. Ayrıca kilisede terör örgütü PKK'nın renklerini simgeleyen sarı, kırmızı ve yeşil renklerini taşıyan, üzerinde 'Kürdistan' yazılı ve yıldız olan tişört giyen arkadaşları gördüm. Böyle bir manzarayı Brunson'a sorduğumda, 'Olması gereken bir şey' şeklinde cevap aldım" dedi.

Brunson ise Güven D.'nin suçlamalarını reddetti.

Tanıktan "Brunson PKK yandaşlarını destekliyordu" iddiası

Yaklaşık 7 yıl önce Andrew Craig Brunson ile tanıştığını belirten tanıklardan Eyüp Ç., "Kilisede Kürt kökenli PKK yandaşlarına ayrıcalık vardı. Kilisede toplanan paralar, yardım amaçlı Doğu ve Güneydoğu’ya gönderilirdi ancak nasıl kullanılırdı bilmiyorum. Andrew’in desteklediği bazı misyonerlerin PKK’yı savunduğunu biliyorum. Son zamanlarda kilisede PKK yandaşı açıklamalar yapılıyordu. Türk-Kürt çatışması vardı. Andrew bundan rahatsız değildi tam tersine PKK yandaşlarını destekliyordu. Andrew ilk tanıştığım zamanlar ırk eşitliğinden yanaydı ama son zamanlardaki hali tam tersiydi" ifadelerini kullandı.

"Kilise adeta PKK'nın kampı gibiydi" iddiası

Kilisede Kürt kökenli PKK terör örgütü yandaşlarının lider konuma geldiğini belirten tanık Eyüp Ç., "Kilisede Türkler aşağılanıyordu. Ben bu durumu Brunson’a anlattım. Brunson bunu ifade özgürlüğü olarak değerlendirdi. Ayrıca kilisede Kürtlere ayrı bir grup yapılmıştı. Burada PKK sempatizanları PKK’yı övücü konuşmalar yapmış. Suriye’den gelen mülteci olan ve PKK sempatizanı olmayan Kürtler, bu durumdan rahatsız olup bu gruptan ayrıldılar. Kilisede PKK’yı destekler bayraklar vardı, adeta kilise PKK’nın kampı gibiydi" dedi.

Eyüp Ç.'nin iddialarının ardından ifade veren Andrew Brunson, PKK’nın bir terör örgütü olduğunu belirterek, "Türkiye’ye karşı terör yapanları desteklemedim. Hangi Kürt grup olursa olsun PKK’yı destekleyeni desteklemedim. PKK sempatizanı olsaydık, o kadar Türk kilisemizde kalmazdı. PKK bir terör örgütüdür. Kilisede bunun desteklenmesine izin vermedim" dedi.

Brunson'un tutukluluğunun devamına karar verildi

Savcı verdiği mütalaasında, sanık Andrew Craig Brunson’un tutukluluk halinin devamını talep etti. Andrew Brunson, savcının tutukluluk talep etmesinin ardından arkada seyirci olarak kendisini izleyen eşi Norine Brunson’a dönüp gözyaşı döktü. Sanık Brunson son söz olarak, "Evime dönmek istiyorum" dedi.

Sanık avukatı, müvekkilinin aleyhinde olan hususları kabul etmediğini belirterek tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti, sanık Andrew Craig Brunson’un tutukluğunun devamına karar vererek, duruşmayı 18 Temmuz’a erteledi.

ABD’li papaz Brunson’un avukatından açıklama

İzmir’de FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı gerekçesiyle 35 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan ABD’li papaz Andrew Brunson’un avukatı İsmail Cem Halavurt, dava dosyasının önünün açılması gerektiğini ve tahliye taleplerine devam edeceklerini söyledi.

İzmir’de FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı gerekçesiyle yargılanan ABD’li papaz Andrew Brunson’un avukatı İsmail Cem Halavurt, duruşma çıkışı yaptığı açıklamada sundukları delillerle casusluk faaliyetinin tamamen çökmüş durumda olduğunu savundu. Avukat Halavurt, “FETÖ ile PKK ile bağlantı iddiası sadece gizli tanıklardan geliyor. Bu gizli ve açık tanıklar cemaatle problem yaşamış, intikamlarını bu dava üzerinden almaya çalışan tanıklar. Tamamen hukuksuz tutuklama söz konusu, biz müvekkilimizin tahliye olacağına inanıyoruz. Bu arada tutukluluğu bayağı uzadı, ciddi bir hak ihlali var. Biz yine tahliye taleplerimizi yineleyeceğiz, delillerimizi sunmaya devam edeceğiz” dedi.

Mahkemeye sundukları 10 tanıktan 7’sinin şüpheli durumda olması sebebiyle reddedildiğinin hatırlatılması üzerine avukat Halavurt, “Bize göre CMK’da bunların dinlenmesini yasaklayan bir hüküm yok. Savcılığın bunları şüpheli olarak nitelendirmesi bizi ve mahkemeyi bağlamaz. Savcılık zaten önüne geleni, bizim tanıklardan çoğunu araştırmaksızın şüpheli konumuna koymuş. Ayrıca şunu da belirtmek lazım; savcının artık gelinen aşamada bir yol alması ve bu dosyanın önünü açması gerekir. Bugün yaptığımız taleplerde yine savcılık soruşturmasında değerlendirildiği söylendi. Evet değerlendiriliyor ama daha ne kadar değerlendirilecek, müvekkilimin tutukluluğu söz konusu” ifadelerini kullandı.

Andrew Brunson’un psikolojisi ve sağlığının çok iyi olmadığını söyleyen Halavurt, “Uzun süredir cezaevinde yatıyor. Gelen aşamada tahliye talebinin de gerçekleşmemesi onun psikolojisini iyice bozdu” diye konuştu.

