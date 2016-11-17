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Trump’ın ilk görüşme yapacağı lider Shinzo Abe

ABD’nin 45’inci Başkanı seçilen Donald Trump’ın ilk kez yüz yüze görüşme gerçekleştireceği liderin Japonya Başbakanı Shinzo Abe olduğu ifade edildi.

Trumpın ilk görüşme yapacağı lider Shinzo Abe

17 Kasım 2016 16:00

ABD’de 8 Kasım’da yapılan Başkanlık seçimlerinden Donald Trump’ın zaferle çıkmasının ardından dünya liderlerin tebrik mesajları gelmiş Trump, çok sayıda liderle telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. ABD’nin 45’inci Başkanı seçilen Trump’ın merakla beklenen ilk olarak hangi liderle görüşeceği ise yanıtını buldu. Başkan seçilmesinin ardından ülke genelinde protesto gösterileriyle karşı karşıya kalan Trump’ın ilk kez yüz yüze görüşeceği liderin Japonya Başbakanı Shinzo Abe olacağı açıklandı. Abe, Peru'daki Asya-Pasifik Ticaret Zirvesi'ne katılmak için gittiği Peru'dan önce, Trump ile görüşmek için New York'a uğrayacak. New York’ta yapılacak görüşmede Japonya’nın güvenliği ve Trump’ın seçim kampanyası sırasında serbest ticaret anlaşmaları konusundaki açıklamalarının ele alınması bekleniyor.
Japonya Başbakanı Abe, Donald Trump ile “güven inşa etmek” ve “refah ve dünya barışı için birlikte çalışmak istediğini söyledi.
 

Etiketler: ABD, Trump


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