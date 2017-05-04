Trump'ın ilk yurt dışı ziyaretleri belli oldu

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da yaptığı konuşmasında, ilk yurt dışı ziyaretlerini Mayıs ayı sonunda sırasıyla Suudi Arabistan'a, İsrail'e ve Vatikan'a yapacağını belirtti. İsrail'e ziyaretinde Trump, Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ve Başbakan Benjamin Netanyahu ile görüşecek. Trump, DEAŞ ve diğer terörist gruplar tarafından ortaya atılan tehditleri ve bölgesel konuların, İsrail liderleriyle görüşüleceğini söyledi. Daha sonra Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşecek olan Trump, İsrail-Filistin arasındaki barışa yönelik konuların ele alınacağını belirtti.