Diğer
Kategoriler

Trump'ın isteği 11 Kasım'da gerçekleşiyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Pentagon’dan Gaziler Günü için başkent Washington sokaklarında, ağır silahlarla donatılmış ABD ordusunun üst düzeyde bir geçit töreni ve gösteri yapılmasını talep ettiği belirtildi.

Trumpın isteği 11 Kasımda gerçekleşiyor

10 Mart 2018 21:29

Trump, Fransa’nın başkenti Paris'te her yıl Bastille Günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen askeri geçit törenine hayran kaldıktan sonra, Amerikan birliklerinin Başkent Washington’da Gaziler Günü kutlamalarında büyük bir geçit töreni yapılmasını istediği belirtiliyor.

Pentagon tarafından yapılan yazılı açıklamada, Başkan Trump tarafından talep edilen askeri geçit törenin 11 Kasım tarihinde Washington D.C.'de Gaziler Günü'nde gerçekleşeceğini duyuruldu. Ancak yollarda meydana gelebilecek hasarları en aza indirgeyecek şekilde tank ve paletli askeri araçların katılmayacağı belirtildi. ABD tarihinde savaşlarda kullanılan her türlü araç gerecin geçit törenlerinde sergileneceği açıklandı. 11 Kasım'da yapılması planlanan geçit töreni için belirlenen geçit güzergahının Beyaz Saray'dan Capitol'a kadar olacağı ve geçit töreninin sonunda büyük bir etkinliğin yapılacağı vurgulandı.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada ise, Gaziler Günü’nde yapılması planlanan askeri geçit törenlerinin ABD bütçesine maliyeti 30 milyon dolara mal olacağı açıklandı.

Askeri geçit töreni ABD tarihinde bir sefer yapıldı

1991'de, Körfez Savaşı'nda Saddam Hüseyin'in Kuveyt'e saldırmasının ardından Irak ordusunun, ABD askerleri tarafından Kuveyt’ten temizlenmesi sonrasında başkent Washington'da küçük çaplı bir geçit töreni düzenlenmişti.
Öte yandan ABD'de askeri geçiş töreni genellikle yapılmaz. Diğer ülkelerdeki bu tür geçit törenleri savaştaki zaferleri kutlamak ya da askeri gücü sergilemek için düzenleniyor.  

Hasan Çelik
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 15°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 21°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        Paykasa satın alma ve paykasa bozum işlemleri için en uygun paykasa fiyatları

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç