Trump’ın kararından bu yana 40 Filistinli katledildi

Kudüs’teki Filistin-İsrail İşleri Araştırma Merkezi, ABD Başkanı Donald Trump’ın 6 Aralık 2017’de Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma kararından bu yana 40 Filistinli İsrail güçleri tarafından öldürüldüğünü bildirdi. Araştırma Merkezi’nin verilerinde Gazze 6 Aralık sonrası 22 ölüm vakasıyla birlikte listenin başındaydı. Aynı dönemde Gazzeli bir balıkçı Gazze sahilindeki İsrail donanması tarafından, Nablus’tan 6 Filistinli, biri hapishanede önceden planlanmış tıbbi ihmal yüzünden, İsrailli askerler tarafından öldürülmüştü. Listede ayrıca, İsrail güçleri tarafından öldürülen El Halil’den 3, Jenin’den 3, Jericho’dan 2, Ramallah’tan ve Klakilya 1 ve Kudüs’ten 1 Filistinli yer almaktadır. Öldürülen 40 Filistinli arasında 18 yaşından küçük 11 çocuk bulunuyor.

Muhammed Rabah/İHA