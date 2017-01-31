Atatürk Havalimanı'nda kararın uygulamaya başlandığı Cumartesi gününden Pazartesi gününe kadar 56 yolcu ABD uçaklarına alınmadı. Cumartesi 10, Pazar günü ise 42 kişi uçuşunu yapamadı. Pazar günü uçağa binemeyenlerin 10'u Atatürk Havalimanı'ndan, 32'si ise İstanbul aktarmalı yolcular oldu. Pazartesi günü ise 4 kişi ABD uçaklarına alınmadı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriyelilerin ülkeye girişini durdurması; İran, Irak, Libya, Sudan, Somali ve Yemen vatandaşlarına da 3 aylık vize kısıtlaması getiren kararnamesi Türk Hava Yolları'nı da etkiledi. Vizesi veya yeşil kartı bulunmasına rağmen uçuşu engellenen ülke vatandaşlarının rezervasyonlarında değişikliğe giderek, kararın iptal olmasını beklemeye başladığı öğrenildi.

Tuncer Cengiz