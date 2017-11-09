Trump’ın liderlere verdiği 'üstünlük' mesajları

ABD Başkanı Donald Trump, görüştüğü liderlerle tokalaşma anlarında yaşanan enteresan görüntüleriyle gündeme oturan bir başkan olmaya devam ediyor. Asya ziyaretinde çerçevesinde Çin’de bulunan ABD Başkanı Donald Trump’ın, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Xi Jinping ile verdiği samimi pozlar dikkat çekti. Görüştüğü liderlerle tokalaşma veya onları selamlamayla ilgili neredeyse skandallara imza atan Donald Trump beden dilini çok iyi kullanıyor.

Japonya ziyareti kapsamında İmparator Akihito tarafından kabul edilen Trump, imparatorun elini nazikçe sıktı ve başıyla selamladı. ABD eski Devlet Başkanı Obama ise, 2009'da yaptığı Tokyo ziyaretinde Japon İmparator Akihito'nun karşısında eğildiği için ülkesine döndükten sonra eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Eleştirilerden kaçınan Trump’ın tedbirli davranarak, Japonya İmparatoru karşısında eğilmediği gözlendi. Ayrıca Merkel’i Beyaz Saray’da ağırlayan Trump’ın, Oval Ofis’te gerçekleştirilen görüşmede Almanya Başbakanı’nın elini sıkmaması ikili buluşmaya damgasını vurmuştu. Muhabirlerin, iki liderin tokalaşmasını istemesi üzerine Merkel’in Trump’a dönerek, “El sıkışmak ister misiniz?” şeklindeki sorusuna Trump’ın herhangi bir tepki vermemesi, kısa sürede sosyal medyada en çok paylaşılan videolar arasına girmişti. Beyaz Saray'da Donald Trump ile görüşen Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun, el sıkışmasına karşı hazırlıklı geldiği ve Trump'ı alt ettiği ortaya çıkmıştı. Trump ve Trudeau, ilk karşlılaştıklarında yanak yanağa öpüştükten sonra Başbakan Trudeau kendisinin Trump'ın sağ omzuna dayayarak güç aldığı ve dengede kalmaya çalıştığı görülmüştü. Trudeau’nun Böylelikle Trump'dan daha dik durduğu gözlenmişti. Buluşmanın 'ikinci raundunda' ise Trump el sıkışan Justin Trudeau’nun, elini ilk uzatan kişi olduğu fark edilmişti.

Yapılan analizler göre Trump, kendisine uzatılan elleri ya kendine çektği ya da diğer elini kullanarak, tokalaştığı kişinin eline dokunduğu, bununla Trump’ın üstün olduğu mesajını verdiği şeklindeydi. Trump'la tokalaşması olay olan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise o anlarda bir mesaj vermek istediğini itiraf etmişti. Macron, "Trump, Erdoğan, Putin gibi liderler her şeyi güç ilişkileri çerçevesinde görüyor. Tamam ama ikili diyaloglarımda hiçbir şeyin geçip gitmesine izin vermem” şeklinde açıklama yapmıştı.