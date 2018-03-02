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Trump’ın son kararı gerginliği artırdı

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, ABD Başkanı Donald Trump’ın çelik ve alüminyuma yeni ek gümrük vergisi kararının Avrupa ile ticaret savaşına neden olabileceğini söyledi.

Trumpın son kararı gerginliği artırdı

02 Mart 2018 19:06

ABD Başkanı Donald Trump’ın çelik ve alüminyum ithalatına ek vergi getirme kararına Almanya’dan da tepki geldi. Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, ABD’nin bu kararının Avrupa ile ticaret savaşına neden olabileceğini söyleyerek uyarıda bulunmayı da ihmal etmedi.

ABD, çelik ürünlerinin ithalatında vergiyi arttırıyor ABD, çelik ürünlerinin ithalatında vergiyi arttırıyor

ABD Başkanı Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Eğer bir ülke (ABD) tüm ülkelerle yaptığı ticarette milyarlarca dolar kaybediyorsa, ticaret savaşları iyidir ve kazanması kolaydır. Örneğin belirli bir ülke ile ticareti 100 milyar dolar düşürürsek, tatlı olurlar. Hiç ticaret yapmazsak, çok kazanırız. Çok basit!" ifadesini kullanmıştı.
Almanya’nın 2017 yılında ABD’ye ihracatı 111 milyar Euro olduğu ve ihracat ürünlerinin önemli bir bölümünün çelik ürünleri oluşturuyor. Trump’ın aldığı karar doğrultusunda ABD önümüzdeki haftadan itibaren çelik ithalatında yüzde 25, alüminyum ithalatında ise yüzde 10 vergi uygulayacak. Washington söz konusu hamlenin ABD endüstrisini korumak için yapıldığını belirtti. Gümrük vergisi kararı borsaları da etkiledi. Frankfurt’taki Alman Menkul Kıymetler Endeksi (DAX) öğle saati itibariyle yüzde 2’lik bir düşüş yaşadı.  

Mehmet Koca

 

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