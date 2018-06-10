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Trump’ın üst düzey danışmanı: 'Kanada bizi sırtımızdan bıçakladı'

ABD Başkanı Donald Trump’ın üst düzey danışmanı Larry Kudlow, Kanada Başbakanıı Justin Trudeau’nun G7 zirvesinden sonra ABD hakkında yaptığı açıklamayı “Kanada bizi sırtımızdan bıçakladı” şeklinde yorumladı.

Trumpın üst düzey danışmanı: Kanada bizi sırtımızdan bıçakladı

10 Haziran 2018 19:48

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın üst düzey ekonomi danışmanı Larry Kudlow, Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun, Donald Trump’ın erken ayrıldığı G7 zirvesinden sonra, ABD hakkında yaptığı ağır eleştirileri, “Kanada bizi sırtımızdan bıçakladı” şeklinde yorumladı. Trudeau’nun yaptığı konuşmada ABD ve Kanada arasında yaşanan gümrük krizi hakkında “Biz Kanadalılar kibar ve makul insanlarız ama itilip kakılacak değiliz” ifadelerini kullanıp ABD’nin tavrını eleştirmesi açık bir ihanet olarak değerlendirildi.

“Mevzu Kanada’nın itilip kakılması değil” 

Trump’ın Trudeau’nun açıklamasından sonra G7 zirvesi sonrasında hazırlanan ortak bildirgeyi imzalamamasını değerlendiren Kudlow, ABD’nin zirve boyunca başta Kanada olmak üzere tüm grup üyeleri ile iyi niyet çerçevesinde bir ilişki kurduğunu, Trump’ın Trudeau’nun açıklamasına kadar bildirgeyi imzalamamak gibi bir düşüncesinin olmadığını ifade etti. Trump’ın Zirve’den Kuzey Kore Lideri Kim jong-un ile gerçekleştireceği tarihi zirve için Singapur’a gitmek üzere ayrıldığını belirten Kudlow, Kanada Başbakanı’nın ve diğer G7 üyesi ülkelerinin asıl problemlerinin bu olduğunu ifade etti. “Mevzu Kanada’nın itilip kakılması değil” ifadelerini kullanan Kudlow, diğer ülkelerin de Trump’ı Kuzey Kore ile gerçekleştireceği zirve konusunda desteklemesi gerektiğini belirtti.  

 

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