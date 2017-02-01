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Trump’ın yüksek mahkeme adayı: Neil Gorsuch

ABD Başkanı Donald Trump, Kolorado Yüksek Mahkemesi Yargıcı Neil Gorsuch’u ABD Yüksek Mahkemesi üyeliği için aday gösterdi.

Trumpın yüksek mahkeme adayı: Neil Gorsuch

01 Şubat 2017 10:43

ABD Başkanı Donald Trump, düzenlediği basın toplantısında Yüksek Mahkeme üyeliğine Kolorado Yüksek Mahkemesi Yargıcı Neil Gorsuch’u aday gösterdi. Trump, Beyaz Saray’dan yaptığı açıklamada, “Gorsuch, ABD yasalarını en iyi şekilde uygulayacak kişidir. Gorsuch’un mükemmel bir akla, muazzam bir disipline ve benzersiz bir hukuk eğitimine sahip olduğunu söyleyebilirim” ifadelerini kullandı. Neil Gorsuch ise, "Cesaret, tarafsızlık ve bağımsızlığın yanında hakimlerden beklenen özelliklerdir” dedi ve adaylığı kabul ederek, "Onur duyduğunu” belirtti. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, adaylığın Amerikan tarihindeki en saygın ve son derece nitelikli Yüksek Mahkeme adaylarından biri olduğunu savundu.

Senatonun onayının ardından 49 yaşındaki Gorsuch, geçen yıl yargıç Antonin Scalia’nın hayatını kaybetmesiyle boşalan koltuğa oturması bekleniyor. Ancak bu isim kimi çevreler tarafından tepkiyle karşılandı. Washington'da mahkeme önünde toplanan bir grup eylemci, Trump'ın adayını protesto etti. 

Muhammed Mollaoğlu

Etiketler: Neil Gorsuch


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