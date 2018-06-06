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Trump’tan Beyaz Saray’da iftar yemeği

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da iftar yemeği organizasyonunda Müslümanları ağırlayacak.

Trumptan Beyaz Sarayda iftar yemeği

06 Haziran 2018 20:29

ABD Başkanı Donald Trump bu akşam Beyaz Saray’da Müslümanlara iftar yemeği verecek. Konuya ilişkin açıklama yapan Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, yemek organizasyonuna yaklaşık 40 kişinin katılacağını söyledi. 2017'de başkanlık görevine gelen Trump, eski başkanlar tarafından Beyaz Saray’da düzenlenen iftar yemeği geleneğini bozmuş geçtiğimiz yıl iftar vermemişti.

Müslüman gruplardan katılmama kararı 

ABD’deki bazı Müslüman kuruluşlar Kudüs kararı ve Müslüman karşıtı girişimleriyle tepki çeken Trump’ın iftar yemeği organizasyonuna katılmayacak. Daha önceki yönetimlerdeki etkinliğe katılan Washington'daki önde gelen Müslüman gruplar, Trump’ın İslam’ı hedef almayı sürdürdüğünü bu nedenle iftar yemeğine katılmayacaklarını açıkladı.  

 

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