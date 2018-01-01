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Trump’tan bir İran açıklaması daha

ABD Başkanı Donald Trump, İran’da artık değişim zamanının geldiğini söyledi.

Trumptan bir İran açıklaması daha

01 Ocak 2018 17:33

İran’da Meşhed kentinde perşembe başlayan protestolar Kirmanşah, Reşt, İsfahan ve Kum’un ardından başkent Tahran’da sürüyor.

Ülke genelinde protestolarda ölü sayısı 12’ye yükselirken, Güvenlik güçlerinin, polis merkezi ve askeri üsleri ele geçirmeye çalışan “silahlı” protestocuları püskürttüğü kaydedildi.

Bu gelişmelerin ardından ABD Başkanı Donald Trump’tan da açıklama geldi. Başkan Trump sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “İran, Obama yönetimi ile yaptığı korkunç anlaşmaya rağmen her seviyede başarısız oluyor. Harika İran halkı, yıllardır baskı altında. Gıdaya ve özgürlüğe açlar. İnan haklarıyla birlikte İran’ın zenginliği yağmalanıyor. Değişim zamanı” dedi.

 

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