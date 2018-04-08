Diğer
Kategoriler

Trump'tan Çin açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Çin'in ticaret engellerini aşacağını ve iki ülkenin fikri mülkiyet konusunda bir anlaşmaya varacağını söyledi.

Trumptan Çin açıklaması

08 Nisan 2018 23:53

ABD Başkanı Donald Trump, bugün sosyal medya üzerinden, Çin ile yaşanan vergi krizi hakkında açıklamada bulundu. İki ülke arasında yaşanan ticari engellerin aşılabileceğini söyleyen Trump, “Başkan Xi Jinping ile her zaman arkadaşız, ticaretle ilgili anlaşmazlığımız ne olursa olsun. Çin, ticaret engellerini alt edecektir. Çünkü yapılması gereken doğru şey bu olacak. Vergiler karşılıklı olacak ve fikri mülkiyet hakkında bir anlaşma yapılacaktır. İki ülkeyi de harika bir gelecek bekliyor” ifadelerini kullandı.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, bu hafta içerisinde, Çin'den yapılacak ithalata ek olarak 100 milyar dolar daha vergi uygulanmasının değerlendirilmesi talimatını vermesi iki ülke arasındaki tansiyonu yükseltmişti.

Hasan Çelik 

 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 20°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç