Diğer
Kategoriler

Trump’tan Çin mallarına 50 milyar dolarlık vergi

ABD Başkanı Donald Trump, Çin mallarına 50 milyar dolarlık ek gümrük vergisi getirecek olan kararnameyi imzaladı.

Trumptan Çin mallarına 50 milyar dolarlık vergi

22 Mart 2018 22:22

Çin mallarına rekor gümrük vergisi getirme kararı alan Trump, Pekin'in Amerikan teknolojisini çaldığını ve Amerikan şirketlerini Çin'de yatırım yapmaları karşılığı teknolojik birikimlerini teslime zorladığını belirtti. Çin'i 'fikri mülkiyet hırsızlığıyla' suçlayan Trump, gümrük vergilerini 'bunun bedelini geri ödetmek' diye nitelendirdi.
''Bu bizi daha güçlü, daha zengin bir ulus yapacak'' diyen Trump, daha gelecek pek çok gümrük vergisinden ilkine imza attığını söyledi. Beyaz Saray, Trump'ın, ABD Ticaret Temsilciliği Ofisi'ne, ek gümrük vergisi getirilecek Çin mallarının listesini iki hafta içersinde açıklaması talimatı verdiğini duyurdu. 

ABD Ticaret Temsilciliği Ofisi, daha önce ek vergiye tabi olacak Çin'den 48 milyar dolar değerinde bin 300 ürün belirlemişti. 

Öte yandan ABD Ticaret Temsilciliği Ofisi, daha önce ek vergiye tabi olacak Çin'den 48 milyar dolar değerinde bin 300 ürün belirlemişti. Trump'ın, ABD Ticaret Bakanı Steven Mnuchin'e de Çin mallarına getirilecek kısıtlamalarla ilgili liste açıklaması talimatı verdiği belirtildi.  


Hasan Çelik
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 20°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 20°C

  • Trabzon

    Trabzon 23°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        Paykasa satın alma ve paykasa bozum işlemleri için en uygun paykasa fiyatları

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç