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Trump’tan, Çin’e mektup

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’e mektup göndererek, gönderdiği tebrik notu için teşekkür etti.

Trumptan, Çine mektup

09 Şubat 2017 12:50

Trump, geçtiğimiz ay görevi devralmasıyla gerçekleşen resmi törende, Jinping’in gönderdiği tebrik notu için Jinping’e teşekkür ederek yapıcı ilişkiler kurmayı dört gözle beklediğini dile getirdi. Diğer dünya liderleriyle telefonda görüşen Trump, Jinping’le henüz herhangi bir görüşme gerçekleştirmedi.
Çin Dışişleri Bakanı Sözcüsü Lu Kang, ülkesinin mektuba büyük önem verdiklerini açıkladı. Trump’ın Çin halkının Lunar yeni yılını tebrik ettiğini, iki ülke arasında işbirliğin tek seçenek olduğunu belirttiğini açıkladı.
Trump, “ABD ve Çin'in her ikisine de fayda sağlayan yapıcı bir ilişki geliştirmek için Başkan Jinping ile birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz" dedi.

Muhammed Mollaoğlu 

 

Etiketler: ABD Başkanı Donald Trump


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